Manuel González se ha convertido en el nuevo expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso'. El concursante no ha podido vencer en las nominaciones a Bea Retamal, que solo obtuvo un 25% de los votos frente al 75% de Manuel. No obstante, el gaditano lo ha aceptado de forma muy deportiva, aunque algunos de sus compañeros no pudieron ocultar su pena.