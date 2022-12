Dani G y Bea Retamal se encuentran cara a cara con sus suegras: "Has perjudicado su concurso"

Ana, la madre de Dani G, y Yolanda, la madre de Bea, van hasta la granja para hacer sus alegatos

Bea Retamal da por zanjada su relación con Dani G, pero él se niega a aceptarlo: "¡No somos novios!"

Yolanda, la madre de Bea Retamal, y Ana, la madre de Dani G han estado en la granja de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y se han podido encontrar con los concursantes, pero Yolanda con Dani G y Ana con Bea, en la semana en la que ambos concursantes se enfrentan a una complicada nominación, para decir el alegato de sus hijos delante del otro nominado.

Yolanda y Dani G se ven las caras en la granja

Yolanda ha aprovechado para decirle a Dani, tras reencontrarse, lo que no le ha gustado de su concurso: “No me gusta cómo se tratan, cómo se hablan, escúchale, sabes cómo es ella”. “Aquí llegamos a un punto de tensión y de broncas que no es normal”, ha explicado él. Y ambos han intercambiado palabras y se han querido entender ante lo que está pasando.

El alegato de la madre de Bea

La madre de Bea ha llegado con una misión, subirse al atril y defender el por qué su hija debe quedarse esta semana, lo que ha afrontado con nervios: “Tiene que seguir para verse a ella solo, para ver a Bea de verdad, divirtiéndose, riéndose y tenemos que darle la oportunidad de que se quede y así le podéis juzgar después de que no esté Dani Poder ver a la Bea que quiero ver yo y todas las personas que la queremos. No quiero tirar tierra encima de Dani, quiero que mi hija se salve. ¡Seguid votando a Dani para que salga y así que se quede Dani!", ha entonado antes de despedirse de Dani.

Bea se encuentra con Ana

Tras esto, ha llegado el turno de Bea, que ha podido ver a Ana, la madre de Dani. La defensora del concursante se ha reencontrado con ella, a la que le ha salido una risa nerviosa al verla: “No hay que reírse ahora, es que esto es un cuadro”. Ana ha sido muy clara con la pregunta de si piensa que Bea ha perjudicado el concurso de su hijo: “Sinceramente, sí. Habrá habido cosas que se le han ido de madre, pero sí. La entrada no me gustó, no me gustó que sacara cosas de su intimidad porque ella lo conoce y sabe que él para sus cosas es muy hermético”.

Bea se ha explicado ante esto: “Vine aquí a joderle el concurso a Dani porque lo que estaba viendo era algo que no me gustaba, pero no quería terminar en una nominación con él, pensaba que me iba a ir antes. No es plato de buen gusto estar una nominación con él, pero su concurso se lo ha cargado él solito siendo como es. Él ha abierto sus guerras y las ha cerrado”.

La madre de Dani hace su alegato