La incontrolable reacción de Bea al ver a Ana, la madre de Dani G en la granja: "Esto es un cuadro"

Ana, la madre de Dani G, visita la granja y se encuentra con Bea Retamal antes de hacer el alegato a favor de su hijo

Bea muestra sus nervios al ver a la madre del concursante y se explica ante ella

Bea Retamal da por zanjada su relación con Dani G, pero él se niega a aceptarlo: "¡No somos novios!"

Bea Retamal no se esperaba lo que iba a pasar esta noche, el encuentro con Ana, la madre de Dani G, en la semana más complicada para ellos en 'Pesadilla en El Paraíso', y no solo por la nominación de ambos, es que su relación no pasa por su mejor momento.

Ana, la madre de Dani G visita la granja de 'Pesadilla en El Paraíso'

La concursante se ha mostrado nerviosa al saber que se iba a encontrar con alguien durante el debate y es que, cuando Carlos Sobera ha dado paso a la madre de Dani, no ha podido controlar la risa y ha mostrado la tensión que le ha producido este encuentro: "Me suelo reír de todo y hay veces que no hay que reírse". Y es que Bea no ha podido controlarse y ha seguido así durante unos minutos: "Esto es un cuadro".

Bea no se puede controlar al ver a la madre de Dani

“Sinceramente, sí. Habrá habido cosas que se le han ido de madre, pero sí. La entrada no me gustó, no me gustó que sacara cosas de su intimidad porque ella lo conoce y sabe que él para sus cosas es muy hermético”, ha entonado Ana ante la pregunta de Carlos Sobera sobre si ha habido cosas que le han molestado de ella con su hijo y cuáles.

Ambas intercambian unas palabras en directo