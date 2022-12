Steisy se cabrea al escuchar a Dani G hablar de ella y responde: "Qué manipulador es"

Dani aunque "cree que han pasado cosas muy feas por parte de Steisy" no cierra la puerta a poder volver a tener una buena relación con ella: "Que haya una conversación, un perdón, yo perdono, pero no confiaría como amigos".

"Qué manipulador, está quedando cómo que es él quien me tiene que perdonar", ha reaccionado Steisy tras escucharle: "El único que me buscaba era él, yo no lo necesitaba para nada, yo lo he demostrado todo el concurso, cosa que él no".