Manuel, ante sus cuentas pendientes: más sincero que nunca con Danna Ponce

Manuel González ha entrado en el plató del debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ tras ser expulsado en la última gala y ha saludado a todos los presentes, entre las que estaba Danna Ponce.

“Ha estado bien, me hace gracia la situación”, ha entonado Danna al ser preguntada por Carlos Sobera sobre qué le ha parecido cómo le ha saludado Manuel al entrar. Tras esto, Carmen, la abuela de Bea la ha preguntado por cómo es Bea. “Me ha cambiado mucho la opinión sobre tu nieta, pero si que es verdad que me he llevado una decepción con ella, creo que no es una mala niña, pero ha tenido comportamientos con los compañeros que dejan mucho que desear”, ha entonado Manuel.

Manuel ha tenido que hacer frente a todo lo que ha pasado durante su concurso, entre estas cosas a la estrecha relación con Danna Ponce, que no terminaba del todo bien: “Me gustó de verdad, me dejé llevar. La tontería que empecé a tener con ella eso hace mucho tiempo que no lo tenía, fue lo que me despertó las ganas de conocerla”. Además, ha querido pedir perdón a ella y a su pareja si algo de lo que dijo les hizo sentirse mal y por su manera de hablar en algunas ocasiones.

Danna explica que se cree que su interés por ella ha sido real, pero que en momento que vio que tiraba más por su novio le dio de lado. “Me alejé de ti porque el comportamiento que teníamos no era de amigos”, ha explicado él. Y ha aprovechado para preguntarle a ella en directo si sigue con su novio. “Sí”, ha dicho ella. “Sigues empeñado en estar con Danna”, le ha dicho Carlos Sobera, algo que él no ha negado.

