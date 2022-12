¡Al límite! Israel Arroyo amenaza con tirar la toalla: "Me marcho, no aguanto más"

Israel Arroyo no lo está pasando nada bien esta semana, en la que se enfrenta a una nominación directa con Bea Retamal y es que puede estar en sus últimos días en la granja, aunque ha amenazado con marcharse antes.

El vidente no entiende por qué algunos de sus compañeros solo se fijan en lo que él hace y Daniela es su máximo apoyo en la granja, que le ayuda en las tareas diarias, algo que no les gusta nada a algunos de los concursantes, sobre todo a Bea Retamal.

“El comportamiento de Bea me parece vergonzoso”, explica Israel y esto le llega completamente al límite: “No aguanto más, me marcho”. Y empieza incluso a recoger sus pertenencias, pero Daniela no le deja hacerlo.