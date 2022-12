Iwán Molina se emociona al recibir por sorpresa el mensaje de su madre y habla de su relación: "Le he dado motivos para no estar ahí"

Iwan se ha mostrado emocionado tras ver eso: "¿Cómo voy a pensar que mi madre desde Holanda me va a mandar un mensaje así? Es muy inesperado, es maravilloso, estoy ahora mismo un poco en shock, no esperaba esto. Como mucho podía esperar un mensaje de mi padre, de mi madre desde Holanda no me esperaba”.

“Justo el día que entré aquí la llame y cuando le digo que entro me dijo que me iba a dar una sorpresa. Hará cuatro o cinco meses que no la veo, no tengo la suerte de verla mucho durante el año”, ha explicado sobre su relación y ha verbalizado lo que significa su madre para él: “Es una persona maravillosa, la amo con locura. Sé que le he dado una adolescencia muy complicada y aún así siempre ha estado ahí, siempre me ha querido y yo le he dado motivos para no hacerlo. Siempre está ahí y la amo con locura”.