Danna Ponce habla de sus sentimientos hacia Manuel González tras su expulsión de la granja

Ahora que ya han pasado un par de semanas desde que salió de la granja, la influencer ha hecho balance de su experiencia en su canal de mtmad , 'Ahora o nunca', en un vídeo en el que ha contestado a las preguntas de sus seguidores. Así, ha aclarado que no siente ningún tipo de rencor por Manuel porque no es una persona rencorosa en general y ha explicado que lo único que sintió por él fue cariño.

No obstante, sí que ha confesado que cree que el exnovio de Lucía Sánchez se "pilló" de ella: "Había atracción física, pero también le gustaron de mí otro tipo de cosas, a las que él a lo mejor no le da oportunidad a las chicas de llegar fuera". Danna ha ido un paso más allá y ha asegurado que está convencida de que Manuel hubiera querido tener algo con ella y seguir conociéndola fuera de la granja si hubiera estado soltera, algo que no ha sido posible porque sigue saliendo con Xavi.