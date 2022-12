La emocionante despedida de Israel tras ser el expulsado: Lara Álvarez le dedica unas bonitas palabras

El vidente se ha despedido de sus compañeros, muy emocionado, tras ser el expulsado con un 59% de los votos: “Para mi fue un sueño venir, me llevo un recuerdo muy bonito de todos mis compañeros, me tenía que tocar y me tocó. Lara muchas gracias por todo y a todo el equipo”. Y Lara Álvarez ha querido dedicarle unas bonitas palabras: “Gracias a ti, has sido un concursante maravilloso. Llegar hasta aquí ha sido un reto, todo lo que te espera fuera es precioso”.