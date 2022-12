El lacrimógeno homenaje a Antonio, el guardés: los concursantes se emocionan al verle apagar las luces de la granja

Antonio, el guardés, ha ido cerrando todas las estancias de la casa y los finalistas no han podido evitar las lágrimas al ver esto y también algunos de los concursantes desde el plató, como Steisy. Tras esto, le han recibido en directo en ‘El consejo’ para hacerle un homenaje y devolverle todo lo que les ha enseñado.

Antonio ha sido recibido entre aplausos y todos los concursantes han ido a darle un abrazo. Él se ha mostrado emocionado a ser el último día : “Llevo muchos días con ellos. La sensación de apagar las luces ha sido un poco dura. Me voy muy contento de que han aprendido, unos más y otros menos, me voy con una gran satisfacción”.

Steisy, que ha visto todo esto desde el plató sin parar de llorar, se ha dirigido a él en directo: “Nos has enseñado disciplina, te quiero muchísimo. Estoy super emocionada porque tú representas ‘Pesadilla en El Paraíso’. Como nos has tratado, los abrazos que nos dabas, eres un ser de luz, eres increíble. Hablo en nombre de todos mis compañeros, te queremos mucho”. Y él ha afirmado que ella "le ha defendido mucho", algo que se lleva de recuerdo.

Pipi Estrada también ha querido entonar unas palabras: “Es un placer verte, un placer escucharte. Lo poco que he estado ahí me has enseñado algo muy importante y es que tienes la enseñanza de la vida aprobada con matricula de honor”