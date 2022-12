La emocionante despedida de Lara Álvarez: Carlos Sobera no puede evitar las lágrimas

"No puedo perder esta ocasión de despedirme. Trabajar siempre contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas", ha empezado diciendo Lara Álvarez a Carlos Sobera. "La complicidad que hemos conseguido en estos años me la llevo en lo más profundo del corazón y ojalá tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje a tu lado", ha añadido la presentadora.