"Yo me llevo bien con ella. A día de hoy tenemos una relación cordial. Hablamos. Para mí lo que pasó en el programa es verdad y le tengo cariño", decía en primer lugar Manuel. A continuación, salía a la luz que habían coincidido estando de fiesta, así que les preguntaron por ello.

"Es cierto que tuvimos un super distanciamiento y el otro día yo me fui de fiesta con Bea. Luego aparecieron Iwan y más personas. Es verdad que al principio de la noche ni nos mirábamos ni hablábamos y luego, no sé si fue él o fui yo, nos acercamos", explicó Danna Ponce rápidamente.

La cara de circunstancias de Manuel causaban el interés de los presentes. Más todavía cuando Danna no negaba que Manuel le provoca mucha atracción. "Yo con ella el otro día tuve una conversación en la cual yo le dije lo que pude sentir y puedo sentir ahora. A mí la chiquilla me gusta. Si ella no tuviera novio, yo lo intentaría", decía entonces Manuel.