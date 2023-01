Pipi Estrada se queda tocado al escuchar hablar a su hijo Borja de su relación con Terelu: "Tengo sentimiento de culpabilidad"

“Con 17 años, llamé a mi madre para decirle que no iba a clase y me dijo que fuera al quiosco a comprarme una revista y veo a mi padre son Terelu”, explica Borja y es que se enteró, al igual de su madre, de la infidelidad de Pipi: “Mi madre se entera por la revista y yo también”.

Sobre si le marcó: “No te creas, la relación con mi padre siempre ha sido la relación con él, yo me llevo bien con él”

Pipi Estrada ,tras escuchar a su hijo se ha quedado tocado y ha dicho unas palabras: “Tengo un sentimiento de culpabilidad, fue un cambio de vida, hubo unos momentos de máxima tensión, eso me preocupó, estuve un tiempo que mi hijo no me miraba igual, veía mucho sufrimiento de su madre en casa”. Y ha dado más detalles de lo ocurrido en aquel momento con Terelu y cómo intentó parar la portada de la que habla Borja.