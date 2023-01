Los concursantes no paraban de decir cosas sabiendo que Avilés no podía responderles. Al final, éste estalló cuando escuchó a Kiko hablar de la educación que le había dado su madre. Avilés entró en cólera: "Eres un provocador diciendo cosas de fuera porque sabes que con cosas de dentro no me provocas", dijo entre gritos.