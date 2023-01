Maite Galdeano y Kiko Jiménez mantienen una relación ideal pero no siempre fue así: recordamos su historia y todas sus rencillas en televisión

Parece ser que, con el paso de los años, Sofía Suescun ha conseguido que su madre y su novio no solo se acepten si no que, además, se lleven a las mil maravillas. Pero esto no siempre ha sido así y nosotros hemos sido testigos de todos los baches por los que ha pasado su relación.

Maite no dudó en pronunciarse al respecto , adjudicando a Kiko el título de “lobo feroz” y asegurando que hubo un “roneo” que fue “cosa de ambos”. La madre de Sofía confesó sentirse engañada por su yerno: “ Es un fraude, nos ha engañado a todos . No se puede jugar con los sentimientos de las personas”.

Kiko reconocía en una de las preguntas que el comportamiento “vulgar” de su suegra en los platós de televisión le hacía sentir “vergüenza ajena”. La madre de Sofía no se lo pensó dos veces y escribió de manera inmediata a Jorge Javier Vázquez: “Dile a este despendolado que ya no va a haber boda y que se terminó”.

“No me ha gustado nada lo que ha dicho de mí. Voy a interferir para que Sofía no se lance tan pronto a casarse. Voy a frenarla. Yo voy a entrar a vivir con él y le voy a hacer la vida imposible. Me tendrá que pedir perdón. Si piensa eso de mí, se va a quedar sin boda. Que se busque a otra porque no se va a casar con mi niña”.