Maite presumía de ser "la elegida de Dios" y que por eso ningún animal podía morderla. Tanto estaba acercando la mano a los cerdos, que José Antonio Avilés se estaba poniendo nervioso advirtiéndole que por favor no lo hiciera más. Ella no le hizo caso, y se metió dentro del recinto de los animales para demostrar que a ella no le mordían por ser quién era.