Maite Galdeano revela qué ocurre en la publicidad: del tonteo con Tom Brusse a su charla con Marta Peñate

La tercera persona con la que ha grabado un story ha sido Tom Brusse, con el que ha tonteado bastante : "Mirad, es mi futuro marido, ¿no? Me has dicho que estoy muy buena y que quieres quedar conmigo, ¿me lo has dicho de verdad o de cachondeo?". El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se reía mucho con sus comentarios y le ha contestado que está esperando a que le diga cuándo se pueden ver fuera de la televisión: "Yo es que no pierdo el tiempo".

Por último, Maite ha grabado un story con Beatriz Trapote, confesando que pensaba que Trapote no era su apellido real y revelando que le ha regalado un vestido. "La verdad es que yo me lo he probado y me lo veía muy corto, así que se lo he dado a ella, porque con este cuerpo todo le queda bien", ha comentado la mujer de Víctor Janeiro.