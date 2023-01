Marina Ruiz, exnovia de Hugo Paz, habla de su amistad con Tania Déniz y opina de su relación con Barranco

La andaluza ha comentado que a sus seguidores les ha sorprendido mucho saber que se llevan bien porque Hugo Paz, el tentador favorito de Tania en 'La isla de las tentaciones' es el exnovio de Marina: "¿Por qué tengo que tenerlo yo rencor a la muchacha, porque haya estado con mi ex? Yo a mí ex lo dejé en abril y el programa se grabó en verano, a mí me importa cero, porque pasado, pisado". Además, ha reconocido que le daba "pena" la tinerfeña porque considera que Hugo la "embaucó" en Villa Playa.