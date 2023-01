Kiko Jiménez, convencido de que Borja Estrada y Mar López se gustan: "Hay tensión no resuelta"

La influencer brotaba contra su compañero y aseguraba que no utilizaba el mismo rasero para medir las tareas del resto de granjeros. "Tiene una obsesión con 'Mar a cuadras' que no puedo más. A otros no se lo dice y a mí cada día ", se quejaba.

"Yo he pensado que se gustan. Ahora están discutiendo, pero vamos, eso me pasa a mí con Sofía. Es algo propio del amor, y luego la guerra, y luego el amor. Estáis locos por tiraros a las cuadras. Yo tengo mi opinión porque de amor entiendo. La actitud de Mar ha sido desmesurada, no sé si es porque quieren algún acercamiento entre ellos. Yo veo una tensión no resuelta", opinaba Kiko Jiménez.