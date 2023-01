Gloria Camila fue infiel a Kiko Jiménez con el actual novio de Tania Déniz

Kiko Jiménez y Tania Déniz no terminan de hacer buenas migas. Los días pasan en la granja de 'Pesadilla en el Paraíso', pero la relación entre el novio de Sofía Suescun y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no mejora. ¿A qué se debe su enemistad?

Antes de embarcarse en esta aventura, Kiko y Tania ya tenían motivos para no soportarse, ya que el novio de la canaria es uno de los enemigos íntimos del extronista. Albert Barranco y Kiko Jiménez mantienen una difícil relación desde que saliera a la luz que Gloria Camila había engañado a su novio con la actual pareja de Tania.

La versión de Albert Barranco

En un primer momento, Barranco negó haber tenido nada con la hija de Ortega Cano. Sin embargo, terminó confesando la verdad: "A mí me atraía porque si no, no hubiera caído. Yo quedé con ella como amigos para cenar pero atracción sí que había.

En la cena no es que vaya a más ni sentí que fuera a pasar nada entre los dos. Acabó la noche y yo le dije de llevarla al hotel. Me dijo entonces de ir a tomar algo con unos amigos. Yo le dije que me daba igual porque era ella a quien le podía importar más que nos viesen", contó en 'Sálvame' aclarando que finalmente habían dormido en la misma habitación.

Además, Barranco aseguró que un conocido rostro de Mediaset les había servido como tapadera: Sofía Cristo. "Cenamos, hubo buen rollo, no imaginé que fuéramos a acabar así. Estábamos en Barcelona, ella vino a grabar hay una cosa que te quiero decir. Una de las personas con las que estuvimos en la discoteca era Sofía cristo. Yo fui donde ellos dijeron de ir", explicaba.

En 'Viva la vida', el exsuperviviente aclaró por qué había mentido respecto a su affaire con Gloria: "Cambié de opinión porque yo no soy nadie para vender a nadie y decir algo que una persona no quiere. No quiero dejar mal a nadie. Ella me pide que lo niegue y no soy nadie para no hacer lo que la chavala dice. Pasó y ya está", decía.

Además, Rafa Mora anunció en 'Sálvame' que habría sido Ortega Cano quien habría pedido por favor al catalán que no contara nada de lo sucedido: ""Barranco me contó que la persona que le pidió que esto no saliera a la luz fue Ortega Cano", desvelaba el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa".

Gloria Camila niega la infidelidad