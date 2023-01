Tania Déniz y Kiko Jiménez son los nuevos nominados de 'Pesadilla en El Paraíso' . Ambos fueron señalados por sus compañeros y lo cierto es que esta elección no ha estado exenta de polémica . Para empezar, Tania fue la nominada por el grupo con un total de 4 votos, algo que considera como un complot hacia ella. Su novio , Albert Barranco, no ha tardado en reaccionar .

Con este panorama, faltaba sumar un nuevo nombre a la lista. José Antonio Avilés, expulsado de la noche , es el encargado de poner a otro de sus compañeros en la cuerda floja, y su elección ha sido Kiko. Justificó su elección alegando que él hubiera nominado a Borja , pero era inmune. Esta decisión es la que Barranco no ve con buenos ojos.

Barranco lamenta que su novia esté nominada, pero lo que más le pesa es que tenga ante ella a "un rival muy fuerte" como es Kiko. Recordemos que ha salido victorioso de tres expulsiones. "No he entendido lo que ha hecho Avilés. Espero que me lo explique cuando llegue porque, sabiendo que Tania era su amiga lo normal hubiera sido nominar a otra persona", considera.