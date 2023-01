El vacile de Marta Peñate a Albert Barranco tras la nominación de Tania: "Esto es para que te mortifiques"

Marta Peñate y Tania Déniz no son amigas. La colaboradora es bastante crítica con la granjera y a menudo aprovecha la oportunidad para pedirle a la audiencia que la expulse, ya que cree que no está haciendo méritos para seguir en el concurso. Durante la gala, Marta llegó a calificarla de "vaga" y condenó que la concursante no pida disculpas por las veces en las que no se toma en serio las tareas de la granja.