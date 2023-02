"Yo me enamoré de ti muy pronto. Nunca pensé que me fuese a enamorar de ti. Quise salir corriendo porque no era normal en mí eso y me enamoré. Yo espero que te vengas conmigo a vivir pronto", le propuso. Por su parte, la canaria le devolvía una gran sonrisa y, por primera vez, le dejaba caer que ella también está enamorada, algo que no se había atrevido a decir.