Beatriz Trapote critica la actitud de Avilés: "Es agresivo con los colaboradores y ningunea a su madre"

Beatriz Trapote siempre le ha pedido a sus casi 120.000 seguidores de Instagram que contribuyan con sus votos a la expulsión de Kiko Jiménez, pero ahora ha reconocido en sus stories que se arrepiente de haberlo hecho cuando estaba nominado con José Antonio Avilés , porque se siente muy decepcionada con él: "Me arrepiento de haber votado para salvarle, porque me decepcionó muchísimo y se lo dije a la cara".

"No me esperaba que fuera de esa manera en plató, tan agresivo con los colaboradores, tan a la defensiva... Allí estaba tu madre y la ninguneabas totalmente. Él miraba el móvil y con falta de educación, que incluso Pipi Estrada le estaba hablando y él ni le miraba a la cara. Yo me sentí mal y otros colaboradores y familiares que estaban allí también", ha comentado la mujer de Víctor Janeiro.