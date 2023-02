Tania y Samuel vuelven a hablar, pero él no se atreve a confesar que se estaba burlando de ella

Tania Déniz se ha salvado de la nominación contra Kiko Jiménez en 'Pesadilla en El Paraíso'. La granjera no podía ni creérselo ya que Kiko había sido quien había ganado en las últimas nominaciones, pero esta vez ella había sido salvada con el 59% de los votos gratuitos de la audiencia en la app de mitele. Desde el pisito de 'Solos', su exnovio, Samuel , no perdió detalle del momento ni tampoco ocultó su reacción. Después, la expareja tuvo unos minutos para hablar y fueron de lo más tensos .

Mientras Kiko Jiménez decía unas últimas palabras como concursante de 'Pesadilla en El Paraíso', Tania seguía impresionada por lo que sus gestos todavía eran de sorpresa. Samuel empezó a imitarla y a reírse con sus compañeros . Parecía que el exnovio de la granjera no se creía mucho las reacciones de Tania.

Samuel y Tania participaron en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' poniendo a prueba su amor, aventura que no lograron superar con éxito . Además, la última vez que les vimos en un plató de televisión dejó a todos entre lágrimas . Después de sus discusiones y reproches, se pidieron unas sinceras disculpas por todo lo que había sucedido.

No obstante, en la conexión entre la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' y el pisito de 'Solos', la tensión se palpaba en el ambiente. A Tania se le cambió la cara cuando descubrió que quien quería 'felicitarla' era su ex. Samuel, por su parte, dijo los tres lo estaban celebrando. La granjera se mosqueó entonces con el trío de amigos, así que les lanzó una advertencia: "La verdad que me sorprende. Creo que se ha hablado bastante de mí y espero que esperen a que salga para poder defenderme. Es lo único que digo", les soltó.