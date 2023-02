María José Galera, nueva expulsada de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “He llegado la última, no he tenido tiempo”

Por su parte, María José recibía el abrazo de algunos de sus compañeros , que no de todos. Tania decidía no acercarse a ella: “Te tengo aborrecida”. No obstante, Mar sí que se ha acercado a consolarla firmando la paz en el último momento.

“Estoy feliz”, le decía a la presentadora. “Me llevo mucho amor de todos. Me lo esperaba, he sido la última en llegar y no he tenido tiempo. Esta semana hemos estado bien pero bueno, da igual”.