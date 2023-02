María José Galera se rompe como nunca al hablar de la pérdida de su hija: "No se olvida nunca, no se supera"

La presentadora ha recibido a la recién expulsada y le ha preguntado si ha conseguido olvidarse de todo dentro. “Hay algo que no se olvida nunca, lo intentas, pero no se supera, vives porque no tienes más remedio que vivir, pero no se supera”, ha entonado ella y es que asegura que “en la granja he dejado tristeza y me he traído mucho amor de los compañeros", de los que ha querido apuntar directamente a Kiko J, que afirma que le ha regalado momentos bonitos y Silvina: ·Me llevo una amiga, hacía años que yo no lloraba de la risa y lo he hecho con ella”.