Silvina Magari se derrumba y rompe a llorar muerta de hambre: "La comida aquí sabe a bosque, me siento un koala"

Silvina Magari comenzó muy feliz su andadura en 'Pesadilla en el Paraíso'. Sin embargo, la que fuera concursante de 'Got Talent', no ha tardado en venirse abajo. Al comprobar la poca variedad en el menú y la escasez de alimento en la granja, la participante no ha podido evitar derrumbarse y romper a llorar.

“Me duele todo. Cuando he visto esto me ha dado mucha pena. Cuando le de dos cucharadas voy a preferir la muerte. Yo soy una barracuda, de Parchís, soy el gordo, me encanta comer. Y aunque sea poco…que sepa rico. Pero es que sabe a bosque. Cunado me vaya de aquí no quiero una alubia ni una calabaza en diez metros a la redonda. Me siento un koala. La comida sabe a hoja mojada con una mijina de corteza. Sabe todo a lápiz”, confesaba Silvina sin poder contener el llanto.