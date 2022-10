Ver 'Pesadilla en El Paraíso: Debate 4 (02/10/22), online y completo en Telecinco

En su llegada a la granja, Raquel ha tenido un reencuentro con Omar Sánchez, con el que hizo un paréntesis en su relación con su entrada al programa y es que se han visto por primera vez desde que el canario comenzase algo con Marina Ruiz. "Madre mía, no me lo puedo creer", es la primera reacción que tiene él antes de saludarle y hablar con ella.

"Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí", explica Omar de sus primeras impresiones y Raquel empieza fuerte sacando a la luz que ella se ha enterado que preguntó por Marina antes de preguntar en el concurso, algo que él niega: "¿Por qué dices tantas mentiras?".

es que Raquel asegura que "todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera", algo a lo que reacciona el surfista: "Yo ya sé lo que me espero fuera y no me equivocaba". Momento en el que él recalca que si no estuviera en el concurso, ella tampoco.