Marina ha hablado de sus sentimientos hacia el exmarido de Anabel Pantoja en el 'Podcast del capataz' y no ha ocultado su alegría al hablar del que se ha convertido en su nueva ilusión: "He tenido la oportunidad de compartir la cama con Omar, por eso he podido conocerle más y tener un acercamiento. Gracias a eso estamos en el punto que estamos hoy, algo que puede que en la otra habitación no se hubiese dado", ha reconocido.