El podcast del capataz 4 | Víctor Janeiro: "Lo que aporto es mi trabajo día a día"

"Seguidamente, saqué a los cuatro para que lucharan por la inmunidad y en este caso escogí a gente cercana mía o que me llevo bastante bien, que eran Lucía, Dani, a Israel y Daniela", dice el concursante.

Víctor Janeiro también ha hablado de sus puntos fuertes dentro del reality: "Nos mandaron un trabajazo que fue volver a hacer el gallinero y rematar todas las cuadras. Mis compañeros me lo han puesto fácil. Me respetaron y me obedecieron. Gracias a Dios acerté y creo que se hizo un buen trabajo. Por mi forma de ser, aporto poco en las discusiones, pero lo que sí aporto es mi trabajo día a día. Necesitan una persona responsable"