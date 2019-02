Nos colamos en el Pasapalabra de Esperanza Aguirre: “Me he divertido, aunque a veces no he dado una”

La ex presidenta del PP de Madrid da la sorpresa este próximo lunes al concursar en Pasapalabra, siendo la segunda política que acepta el reto después del fundador y ex dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero. Esperanza Aguirre nos cuenta en una pausa del programa cómo le ha ido con las pruebas, cómo ha llevado pasar por un día el equipo "azul" al “naranja”. Anima a otros políticos a ir a Pasapalabra y, como no podía ser de otra manera, intercambia “zascas” con su predecesor en el programa y adversario político, Juan Carlos Monedero