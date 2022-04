Entrevista a Marina Rivers: "Soy la persona más arrítmica del mundo"

Marina empezó a ser conocida en redes sociales por los vídeos que iba subiendo estando en clase. Su naturalidad hizo que la gente empezara a empatizar con ella, aunque según la influencer, su público se refleja más en sus desdichas que en sus buenos momentos: "La gente se siente identificada yo creo que más con mis penas que con mis alegrías: que si no he estudiado para un examen, que me sale peor, que me sale mejor, que me va mal en el amor..."