Los Mozos de Arousa superan el millón de euros en ‘Reacción en cadena’: “Somos familia”

Tras un programa muy divertido y conseguir superar la dureza del equipo de las Güelis , los Mozos han llegado a la última cadena con la ilusión de superar por fin la barrera del millón de euros. La prueba no ha comenzado nada bien y en las dos primeras palabras han perdido los dos comodines, pero una vez más, los concursantes gallegos se han crecido ante la adversidad.

Sabían que tenían que encontrar una palabra relacionada con Pueblo y que empezaba con Mo y acababa en A, pero no se han puesto de acuerdo y como quería ganar el millón, no se la han jugado. Sin embargo, saber que el eslabón misterioso era la Revolución francesa, les ha despistado mucho más. Bruno ha apostado por monarquía, pero Raúl ha sentido que le pegaba más modera por “ Moderna de pueblo ”. Los concursantes han tenido sus más y sus menos hasta que se han puesto de acuerdo y los tres han apostado por la palabra moderna.

Bruno ha pensado en sus padres y su abuelo, pero jamás podía imaginar que la mujer que le estaba hablando al otro lado del teléfono era su madre “¿Eres tú?”, la madre con mucho humor y dejando a un lado la vergüenza le ha respondido con un “Soy yo, no soy la Pantoja”. Bruno no podía creer que su madre estuviera haciendo algo así por él y no ha podido contener la emoción.