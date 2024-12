Unos acontecimientos que han sacudido los cimientos del equipo azul y que han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde también han querido pronunciarse dos miembros de los 'azules' que, pese a estar ya expulsados, están siguiendo muy atentamente todo lo que ocurren en la casa en la que saltaron a la fama al no despegarse del 24 horas. Ellos son Laura y Manu, que han decidido dar su opinión en forma de sendas reflexiones en sus respectivos perfiles de la red social X.

"Ser del medio para no entrar en conflicto con ningún grupo, pero acercarse y decir lo que quieren escuchar en los momentos determinados del concurso según convenga se está viendo mas que nunca, pero no os queréis enterar o no os conviene…", ha tuiteado el DJ, que ha estallado tras todo lo ocurrido en las últimas horas en la casa que también fue la suya.