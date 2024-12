Desde el sofá de la casa de Guadalix , los cuatro finalistas no sabían lo que iban a poder ver en este debate con Ion Aramendi. Desde la entrada del presentador a los ánimos de todas las hinchadas podían observar desde el pantallón: "Esto va por vosotros".

Sus caras y gestos mostraban la gran emoción que les estaba generando poder ver quién estaba en plató apoyándoles y a los que no conocían portando las banderitas con sus caras para este camino hacia la final.

"Qué maravilla, los pelos de punta , ¿cómo es tan fuerte?", decía Juan, Violeta aseguraba haber visto solo a su madre en plató, como Óscar también preguntaba por su hermana: "No la he visto".

Ruvens alucinaba al ver a su madre en el sofá del plató de 'Gran Hermano': "Mi madre está sentada delante , al lado de la madre de Juan, pero no estaba puesta para ir. Eso es muy buena señal".

El que le confesaba a Ion Aramendi cuando conectaba con la casa en directo lo que le había producido ver a esta persona tan especial para él en plató: "No pensaba yo que iba a ponerse ahí, me he quedado emocionado y todo".