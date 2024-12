Ion Aramendi estaba explicando que a pesar de que un concursante vaya con una idea clara de cómo va a 'jugar sus cartas' o participar en el concurso, posteriormente o al salir es posible que haya sido o se haya comportado de otra manera. "Luego, de repente, sale tu verdadero 'yo' y a veces mola y a veces no mola", comentaba el presentador de Telecinco, puesto que Daniela estaba recibiendo críticas porque había dicho que no iba al programa a hacer amigos. No obstante, la que es una de las componentes de las 'fresis' aseguraba haberlo intentado.