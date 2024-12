Belén Rodríguez era una gran fan de Óscar y durante estas dos últimas semanas le estuvo pidiendo a sus seguidores que no dividieran el voto entre Ruvens y él porque eso beneficiaría a Juan, como considera que finalmente ha pasado, por lo que se confiesa "reventada nivel máximo" . Pero le ha dado públicamente a través de X la enhorabuena al bailarín y a su madre, Cristina, a la que ha definido como "maravillosa".

Además, le ha agradecido a sus seguidores de esta red social que le hayan ayudado "a colocar la cabeza en otro sitio" durante estas semanas, en las que ha comenzado su tratamiento contra el cáncer que le detectaron hace un mes. Por su parte, Cristina Porta también ha lamentado la victoria de Juan porque era "landista" y cree que el bailarín ha ganado porque había mucha gente que no quería ver a Óscar como ganador.

"Hace mucho que entendí que los realities no son justos. Da igual que te dejes la piel, que muestres lo peor y lo mejor de ti. El hate siempre es más grande. La obsesión de los que te miran con envidia por no poder ser tan auténtico como tú es demasiado fuerte. Es una pena", ha tuiteado la exconcursante de 'Secret Story'. Marta Peñata también quería que ganase Óscar, pero no se ha tomado mal la victoria de Juan, sino que le ha hecho gracia y ha comentado que "por lo menos, es buena gente".