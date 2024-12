Lucía y Laura se enfrentan en redes por los sentimientos de Manu y él entra en la discusión

Lucía y Laura discutieron en el debate final de 'Gran Hermano' porque la primera sigue pensando que Manu no fue sincero con sus sentimientos hacia la segunda y que se basó en todo momento en lo que escuchaba del exterior. Pero el rifirrafe no se quedó en plató, sino que se trasladó también en la red social X , en la que la hija de María José Galera presumió de haber ganado el amor del DJ subiendo una foto en la que él aparece sin camiseta junto al comentario: "X: Te vas a comer los mocos. Yo: los mocos que me estoy comiendo".

Unos minutos después, la melliza de Silvia tuiteaba: "Alguna por aquí no se da cuenta que lo que tiene lo tiene por descarte, porque nadie lo quiso. Se conformó con lo que le quedó. Vamos a mandarle un abracito lleno de amor a la alias sobras". Ese tuit no le sentó nada bien a Laura, que respondió directamente a su excompañera .

"Descarte es lo que has sido tú en todo el concurso. Te recuerdo que fuiste la primera que lo quisiste y sentada sigues esperando. A la vista está que mentalidad tienes poca y por último, lo que más te quema es que un hombre con el que querías pasara de ti. Un abracito lleno de amor para ti cariño. Sigue con mi nombre en tu boca que es lo único que te da protagonismo", ha sido la respuesta de Laura, a la que rápidamente los fans de 'las fresis' le han mandado vídeos en los que Manu , en las primeras semanas de concurso, confiesa que no siente que la conversación fluya con ella mientras ensalza lo guapa e interesante que le parece Lucía .

"Sí, me vienen a gritar a mi casa que no vales ni pa' estar escondía. Un besito que estoy en la cola del primor pa' comprarme un gloss. Besis de fresis", ha respondido entonces Manu, que no ha querido entrar a aclarar con argumentos el por qué de sus cambios de opinión con los gritos del exterior. "El gloss no te va a disimular lo fantasma que eres, los besis los sueñis", le ha dicho Lucía, ante lo que él ha compartido una captura de pantalla en la que se ve que le pregunta a ChatGPT qué ha querido decir su excompañera con esa frase.