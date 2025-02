Elisa Mouliaá, a punto de ser desahuciada: las pruebas que desmontan su testimonio

Hace una semana, Elisa Mouliaá negó que fuese a ser desahuciada al afirmar que el piso es de su propiedad

Sergio Garrido ha traído a 'Fiesta' las pruebas que desmienten a la actriz

Exclusiva | Elisa Mouilaá responde a los rumores que aseguran que podría ser desalojada de su casa

Hace tan solo una semana, Elisa Mouliaá negó, a través de Iván Barroso, la información que Sergio Garrido dio como exclusiva en la que aseguraba que la actriz habría subarrendado habitaciones del piso en el que vive alquilada, algo que iría en contra de lo pactado con la propietaria de la vivienda.

La actriz negó todo alegando que la casa no es alquilada si no que es de su propiedad e indicó que todo era una ''campaña de desprestigio'' en su contra: ''Eso es mentira, la gente me está intentando desacreditar. Yo tengo mi casa comprada y eso no es cierto", afirmaba.

Tras lo ocurrido, Sergio Garrido ha vuelto ha 'Fiesta' y ha desmentido a la actriz, esta vez con las pruebas que demuestran que el piso no es suyo. El documento es una consulta de localización de registro que asegura que no hay titularidades vigentes en todo el territorio nacional a nombre de la actriz.

Después de salir a la luz la información, Iván Reboso, que creyó en la palabra de la actriz, se ha dirigido a ella: ''Yo sí me enfado porque hice mi trabajo, te dije a ti que quería contrastar contigo la información y no tenías por qué mentirme. Podrías haberme dicho que no querías hablar de esto, pero si te pregunto, confío en tu palabra, me lo desmientes y ahora me encuentro este documento, me siento estafado''.

''Cuando ella dice que la casa es suya, yo sé que no es suya porque lo tengo contrastado y empiezo a trabajar e investigar más, me encuentro muchas cosas, no solo ese documento'', afirma Sergio Garrido desmintiendo así a la actriz.