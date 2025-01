Vanessa ha pedido en varias ocasiones que se activara el protocolo de abandono

La gallega ha llegado a plantearse separarse de su marido: "Quiero firmar los papeles"

El tremendo zasca de Álex Ghita a Sergio y Manuel tras averiguar que está nominado: "Son dos veletas que van a lo que Marieta guía"

Vanessa no puede más. Cree que después de catorce años su historia de amor con Javi está acabada y se plantea seriamente divorciarse tras su paso por 'GH DÚO'. Y no solo eso, la concursante está al límite y ha pedido que se activara el protocolo de abandono en varias ocasiones.

Este martes, durante la gala, hemos podido ver cómo han pasado Vanessa y Javi estos días tan críticos en la casa de Guadalix. La pareja ha protagonizado un sinfín de enfrentamientos que han hecho que todos sus compañeros empiecen a cansarse de que se genere mal ambiente.

La concursante asegura que, desde que volvió de la repesca de 'Gran Hermano', su marido ha cambiado su actitud con ella y teme que haya podido serle infiel: "Yo sé que me ha engañado. Necesito pensar en mi vida sin él. Qué decepción de hombre. Quiero irme, sacadme ya de aquí. Él está como si no le pasara nada".

Vanessa pide el divorcio a Javier

Es más, tal es su desesperación, que ha llegado a pedirle la separación: "Cuando salgamos fuera quiero firmar los papeles del divorcio. Ni yo soy feliz, ni tú eres feliz. Quiero el divorcio porque no soy feliz, estoy cansada de esperar cosas que nunca pasan".

Por su parte, Javier no cree que sea necesario que abandone el concurso: "Creo que no hay necesidad de que se vaya, nadie se merece que volvamos a fallar", dice recordando lo ocurrido en 'Gran Hermano'. Pero ella se mantenía: "Tengo la necesidad de perderte de vista. Tengo un marido que es como no tenerlo. No quiero volver a verte, no quiero sufrir por ti más".

La decisión final de Vanessa

Tras repasar los últimos acontecimientos entre el matrimonio, Ion Aramendi ha podido hablar en directo con Vanessa. Desde el 'confe', la gallega ha explicado el porqué de sus agobios: "Entramos con cosas pendientes de aclarar. Quizás no son las mejores maneras aquí, se me fue muchísimo de las manos. Soy consciente de ello. Ha sido desastroso. He dicho palabras muy feas, y he tenido actitudes muy feas hacia su persona", ha reconocido.

El presentador le preguntaba el motivo de sus actitudes: "Mis inseguridades quizás están peor, sabéis que yo siempre hago lo que siento en cada momento y a veces la cago tremendamente. Yo no le quiero, yo le amo. Pero sé que a lo mejor no sé quererle bien. Yo sé que él a mí también, pero le noto diferente desde que yo he salido de la repesca. Está más frío conmigo".

Y, tras unos minutos de charla, el presentador le hacía la esperada pregunta y ella desvelaba si finalmente quería abandonar la casa de 'GH DÚO': "No", respondía rotundamente.

Las palabras de Javier

Tras confirmar que no deseaba abandonar, el presentador le ha pedido a su marido que también acudiera al 'confe' para tener una conversación a tres. Javi comenzaba reconociendo estar mejor que en los últimos días: "Ahora bien, más tranquilo. Pero estos dos días no sabía si cortarme las venas. Si esta no fue nuestra peor crisis, fue una de las peores".

"Me parece una tontería, se le calienta la boca. Son palabras que ella bien sabe que no son necesarias. Es muy cansado mentalmente. Muy mal. Pero es mal para los dos. Nos hacemos daño. Nos queremos tanto que a veces nos queremos mal. A veces veo que hasta nos dejamos de querer", confesaba.

Ha sido entonces cuando Vanessa ha entrado en colapso una vez más, esta vez en pleno directo. La gallega ha comenzado a llorar desconsoladamente y a repetir continuamente que su deseo era abandonar: "Estoy cansada de ser la mala malísima, me quiero ir a mi casa", repetía una y otra vez.