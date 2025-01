Las diferencias entre las tres plantas de 'Next Level Chef'

'Next Level Chef' llega el próximo 8 de enero a Telecinco y sus mentores, Francis Paniego, Marcos Morán y Rakel Cernicharo , han querido enseñarnos cómo serán las tres plantas en las que los concursantes tendrán que cocinar a lo largo del programa.

Las cocinas están divididas en tres niveles y todos ellos estarán comunicados a través de una plataforma. No obstante, cada una de ellas es totalmente diferente a las demás. 'Next Level Chef' contará con un ático espectacular, una planta intermedia y un sótano que querrán evitar a toda costa.

Francis Paniego ha sido el encargado de enseñarnos el ático, que no ha dudado en definir como "la mejor cocina del programa". Se trata de la cocina soñada por cualquier cocinero. Está dotada de los mejores elementos, muchísimo material y una limpieza impecable.

Marcos Morán nos ha mostrado todos los detalles del primer piso, que no cuenta con tecnologías de última generación, pero "no es la purria del sótano". Se trata de una cocina que cuenta con todo lo necesario para hacer grandes platos, pero en la que, por ejemplo, no se puede cocinar a baja temperatura.