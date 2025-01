Carlos Sobera, tajante con Ana Herminia tras su grave acusación sobre Javier

'GH DÚO' no ha dudado en analizar al detalle lo ocurrido: "Nos tomamos muy en serio cualquier situación que preocupe a un concursante"

Los últimos días en la casa de Guadalix de la Sierra han sido complicados para Ana Herminia, que ha estado a punto de abandonar, y para Javier, que ha atravesado una crisis con Vanessa y se ha visto superado por unas acusaciones que ha vertido sobre él la mujer de Ángel Cristo. Ambos han protagonizado una polémica que 'GH DÚO' no ha dudado en resolver en la gala de este jueves.

La mujer de Ángel Cristo lanzaba una grave acusación sobre el gallego: "Vino para acá a darme tres golpes en la pierna. Él no tiene por qué tocarme la pierna. Eso es agresión", contaba ante una cámara enseñando el muslo e indicando la zona donde supuestamente le había golpeado. "Ángel está aquí y por la ventana sale disparado. Voy a poner una denuncia", comentaba con varios compañeros. "¿Dónde firmo y me voy de aquí? Que me traigan mi maleta, yo me voy de aquí", decía momentos más tarde en el 'confe'.

Por su parte, Vanessa no dudaba en plantar cara a Ana Herminia: "A mí me parece una acusación muy seria, cuidado", le comentaba a su marido antes de dirigirse a ella. "No me gustan las mentiras, eres una sinvergüenza. Tú estás muy mal de la cabeza, con esos temas no se juega. ¿Tú te crees que si eso hubiese existido no estaría Javi en la p*** calle ahora mismo?", le defendía ante la mujer de Ángel Cristo. "Está grabado, me pegó y me dio duro", se limitaba a decir Ana Herminia.

Carlos Sobera transmite la postura del programa

Y, en efecto, 'GH DÚO' no ha dudado en analizar a fondo las imágenes. Carlos Sobera ha compartido en directo la postura que el programa ha tomado ante tales hechos: "Nosotros nos tomamos muy en serio cualquier situación que le preocupe a un concursante. Y por esa misma razón, analizamos con detenimiento las imágenes y hablamos con Ana Herminia, que estuvo atendida por el Súper y por nuestro equipo de psicólogos".

"Ya habéis visto las imágenes. Al hablar con ella, Javier toca su rodilla pero, como veis, en ningún momento con la intención de incomodarla o de hacerle daño. Los golpes parecen más bien leves", aclaraba el presentador.

Las últimas palabras de Ana Herminia

Tras ver las imágenes que demuestran todo lo ocurrido, 'GH DÚO' ha llamado a Ana Herminia al 'confe' para que el presentador hablara con ella y tuviera la oportunidad de contar en directo qué fue lo que realmente ocurrió con Javier.

"Yo estaba en un momento de relax, con mis compañeros. Él salió del cuarto, había seis o siete personas. Se me acercó y me hizo en la pierna así. Le dije que no tenía nada que hablar con él y que se fuera. Me quejé a mis compañeros. No entiendo la provocación de venir aquí y mostré a la cámara que tenía la mano roja, marcada en la pierna", insitía.

Sobera: "Nuestro compromiso en este tema es brutal"

Carlos Sobera tomaba la palabra y decidía hablar en nombre del programa: "Quiero decirte que el equipo de 'GH DÚO', el programa, no ha visto ningún tipo de agresión en la actitud de Javier contigo. Si hubiéramos visto el más mínimo atisbo de agresión, indudablemente hubiera quedado sancionado o incluso expulsado, directamente expulsado. Nuestro compromiso en ese tema es brutal", comenzaba.

"La agresión es un término que lamentablemente fuera, en la vida real, es una noticia demasiado frecuente para nuestro gusto y por eso hay que tomárselo muy en serio y no hablar con frivalidad sobre el tema. Cuando se produce un caso así, lo atajamos por lo sano, pero entendemos que este no ha sido el caso. Es un tema que hay que cuidarlo tremendamente. No es una agresión y la palabra agresión es muy fuerte. No existe tal agresión. Si la hubiera habido, habríamos sido tajantes y Javi estaría expulsado. No frivolicemos con estos temas", finalizaba.

El programa tranquiliza a Javier

Tras lo ocurrido, Carlos Sobera ha hablado también en directo con Javier. El concursante no lo ha pasado nada bien ante la acusación de Ana Herminia, y el programa ha decidido ofrecerle un momento para que todo quedara totalmente aclarado.

"Lo primero que tengo que decirte es que estés tranquilo. Nosotros somos muy contundentes con el tema de las agresiones. Si hubiéramos visto el más mínimo atisbo de violencia o agresión por tu parte, estarías expulsado. Si sigues aquí y no lo estás es porque la organización ha comprobado que no existió agresión. No tienes que preocuparte, tranquilidad absoluta", le transmitía el presentador.