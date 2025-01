Aurah Ruiz se destapa como infiltrada en 'GH DÚO' y abandona la casa

Tras el anuncio, el presentador también comunicaba que era la hora de que Aurah dejase la convivencia. "Yo era concursante pero mi padre no se podía quedar con el niño y Jesé estaba en Malasia. Yo dije al programa que no iba a entrar y me dijeron que me querían al menos una semana. Mi padre cedió a quedarse con el niño y yo he venido a pasar esta semana con ustedes", les explicó entonces Aurah a sus compañeros. "Muchas de las cosas que he hecho exageradas es porque estaba actuando", añadió.