La reacción de Suso al ver a Marieta derrumbarse al pensar en su relación

Marieta se ha derrumbado en la casa de Guadalix de la Sierra porque echa mucho de menos a su novio, Suso Álvarez , y le preocupa pensar que él puede estar como ella o que puede olvidarse del amor que sienten el uno por el otro, ya que no se han separado desde que iniciaron su relación en julio del año pasado, un mes después de que ella acabase su aventura en 'Supervivientes'.

El exconcursante de 'Gran Hermano' no estaba presente en plató en la tercera gala de esta tercera edición de 'GH DÚO' porque la defensora principal de Marieta es su madre, pero no se ha perdido nada de lo ocurrido durante el programa y, aunque no ha podido reaccionar desde plató como cuando el martes en 'Límite 48 Horas' escuchó a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hablar sobre su romance con Manuel Cortés, lo ha hecho a través de sus stories de Instagram.