Ruvens no confía en la razón que Marieta ha dado para nominar de manera directa a Óscar

Es por eso que salió en defensa de su amigo cuando Marieta le dijo a sus compañeros de trío, Sergio Aguilera y Manuel Cortés, que la única posibilidad que tenían era nominar de forma directa a Óscar y Maica . La novia de Suso Álvarez lo justificó diciendo que, si como ganadores de la prueba de inmunidad debían nominar a dos personas, solo podían ser los exconcursantes de la última edición de 'Gran Hermano' porque no quería tocar ni a María ni a Dani ni a Jeimy ni a José María Almoguera.

"Mmmmm sí que tenían más opciones para meter en la lista si no querían meter a José María, Dani o María: estaba Jeimy… pero siempre es mejor poner a los 'fuertes'. Eso no es descarte. Buen movimiento, pero falta comunicación a la audiencia y valentía", ha tuiteado Ruvens, que piensa que el trío no ha sido sincero al revelar la razón por la que han nominado de forma directa a Óscar, que se enfrenta así a su primera nominación en este reality.