Álex Ghita le dijo entonces que le cuidaría a su "bastón", que esperaba verla en 'Supervivientes' y le pidió que le hiciera un favor: "Mándale un beso a la chica más guapa del plató, ¿sabes quién es, no?". Vanessa le confesó que no sabía de quién le estaba hablando, pero el examigo de Carla Barber no le quiso dar su nombre ni tampoco se lo quiso revelar a Carlos Sobera, que se mostró interesado por saber de quién estaba hablando.