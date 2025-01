Albert Infante, habla claro desde plató

22:28 H Miguel vs Álex

Ion Aramendi conecta con la casa y habla directamente con Miguel y Álex tras su último enfrentamiento. "No voy a discutir porque no me apetece hoy y hago lo que siento. Yo hoy me siento de luto porque pensaba que estábamos remando en la misma dirección pero cuando el otro día se puso así, como un robot, pues no quiero saber nada de él. Ni nos miramos a la cara", comenta Frigenti.

"Él se pone como un endemoniado por las noches que no deja a dormir a nadie", responde Álex Ghita y Frigenti añade: "Yo tengo problemas para dormir, lo sabe el programa y lo sabe todo el mundo. Lo que vienes es con el papel muy bien estudiado y todos te tenemos calados".

Ana Herminia entra en la conversación: "Yo dejaré de tener un problema con él cuando me diga a la cara lo mismo que dice a las espaldas. Me caía bien el Frigenti de plató". Miguel: "Lo que no entendéis es que en plató soy rápido y conciso porque es mi trabajo, y aquí vengo a ser yo mismo que es de lo que no os enteráis".