Que Elena Rodríguez prohibiera a Alex Ghita hablar de su hija pudo despertar en él un impulso de rebeldía o curiosidad que no habrían tenido de otro modo

Alex Ghita habla con Dani Santos sobre Adara Molinero. Aparte de que le culpabiliza de haber hablado de su exnovia porque fue quien le preguntó por lo que había pasado entre ellos, se afanó en intentar recordar las veces que se ha referido a la hija de Elena Rodríguez. ¿Habría tenido esa conversación ayer por la mañana si Elena no le hubiera pedido que no hablase más de Adara? Posiblemente no, aunque de manera indirecta lo ha hecho más veces de las que ahora parece recordar. Su insistencia tiene algo de provocador, porque no era en absoluto necesario decirle a Ion Aramendi que la chica que le gusta está cerca de él (no estaba esa noche, por cierto) o pedirle a Vanessa Bouza que salude de su parte a la chica más guapa de plató. Ayer reconoció que se refería a Adara Molinero.

La petición de Elena Rodríguez fue muy asertiva y tuvo todas las trazas de una prohibición. El simple hecho de prohibir algo puede despertar en las personas un impulso de rebeldía o curiosidad que no habrían tenido de otro modo. Este fenómeno se conoce como reactancia psicológica, y ocurre cuando las personas perciben que su libertad de elección está siendo amenazada. En lugar de obedecer, sientes el deseo de recuperar tu autonomía haciendo justo lo contrario de lo que te piden. Elena, al decirle a Alex que no hablase nunca más de Adara no solo estaba marcando un límite, sino también llamando su atención hacia el tema. Craso error.

La prohibición de Elena Rodríguez a Alex Ghita funciona como un detonante psicológico que mantiene el tema de su hija presente la mente de este, casi como si fuese un “reto” implícito. Tal vez ayer no habría hablado de ella, o no tanto, si no hubiera existido esa petición explícita. A lo mejor, hubiera sido más inteligente desviar la atención del preparador físico hacia otros temas en lugar de intentar imponer una prohibición directa. Por ejemplo, podría haberle dicho: “Entiendo que sea un tema importante para ti, pero quizás te ayude enfocarte en algo que te haga sentir mejor”. O haberle sugerido que compartiera más cosas sobre él mismo en lugar de centrarse en hablar de los demás. Cualquier cosa que no suene como una orden o un límite directo, y así reducir el impulso a hacer lo contrario.

El cartel prohibido

Esto me ha recordado a la historia del cartel prohibido. En un hotel con encanto al borde de un río los dueños se dieron cuenta de un problema singular: algunos huéspedes arrojaban objetos desde las ventanas de sus habitaciones. Para evitar que esto siguiera ocurriendo, decidieron colocar un cartel en cada habitación que decía: “Prohibido arrojar objetos al río”. Lo que ocurrió después te sorprenderá: en lugar de disminuir, el problema aumentó.

Muchos huéspedes, al leer el cartel, comenzaron a hacer exactamente lo que se les pedía que no hicieran. Lanzaban monedas, papeles y otros objetos al río, algo que probablemente ni siquiera habrían considerado si no hubiera existido la advertencia. Confundidos por el resultado, los dueños buscaron asesoría y finalmente decidieron retirar todos los carteles. Para su sorpresa, tan pronto como los retiraron, el problema desapareció casi por completo. Nadie más se sentía tentado a arrojar cosas al río porque ya no existía una prohibición que provocara su curiosidad o el deseo de desafiarla. Reactancia psicológica, se llama el fenómeno.

Aparte de una torpeza por parte de Elena Rodríguez, tiene también un punto de crueldad decir ciertas cosas teniendo toda la ventaja de que las personas que tienes enfrente no te pueden contestar. Ni siquiera pueden hacer gesto alguno, bueno o malo. Si llego a ser Alex Ghita paso de disputar el juego cuya recompensa supimos después que no era tampoco demasiado importante. Saber que el salvado es Óscar aporta entre poco y nada a Dani Santos. Aun con una recompensa interesante, hubiera valorado como más interesante contestar a quien está imponiendo algo a alguien sobre quien no tiene ninguna ascendencia para poder hacerlo.

Otros concursantes hablaron de terceros

No es Alex Ghita el único que ha tenido palabras para su expareja en los doce días que llevan de encierro. Otros se han referido a sus actuales parejas, contando detalles más o menos íntimos que igual yo no me hubiera atrevido por miedo a que la otra parte no estuviera de acuerdo en hacerlo público. María Sánchez ha sido discreta y ni siquiera quería decir el nombre de Hugo Pierna, expareja que conoció en su anterior edición, aquella donde la conocimos. Finalmente, dijo el nombre, contó que fue ella quien decidió acabar con la relación y poco más. Bueno, también que le ha estado poniendo mensajes pidiéndole que no hablase de él, lo cual explica lo que acabo de contar.

Mucho más suelta he visto a Marieta, con la ventaja de que una de las historias que relató con cierto detalle es sobre su pareja actual y la otra es de uno de sus compañeros de trío en el concurso. De Suso Álvarez contó que fue ella quien estuvo insistiendo en quedar a tomar algo con él, hasta que finalmente aceptó ir a su casa para tomarse el café que no tenía porque acababa de mudarse y le faltaban muchas cosas todavía. Marieta contaba con cierta picardía que recibió a Suso llevando tan solo una camiseta larga. No era necesario saber que también llevaba ropa interior, lo cual preguntó muy interesado Dani Santos. Mientras charlaban, ella dejaba que asomara su pierna. Cada uno juega sus cartas como quiere o puede.

La historia del primer encuentro de Marieta y Suso tiene una parte inesperada porque ella le contó que tenía un problema con el aire acondicionado. Al parecer producía malos olores y Suso se puso manos a la obra para intentar repararlo. Luego siguieron hablando en el sofá hasta que Marieta, aludiendo a un dolor de cuello, se lo llevo a la cama. El resto de la historia parece que merece subir la calificación por edades, aunque tuvo el buen criterio de no seguir con los detalles, que ya bastantes había dado.

La otra historia que contó Marieta fue sobre Manuel Cortés y estaba él delante. Es más, la completaron entre los dos, lo cual garantiza que no hay imprecisiones, salvo que ellos así lo decidieran. Parece que Manuel la contactó para ofrecerle intervenir en la grabación de uno de sus videoclips, cosa que hizo, aunque antes y después aprovecharon para conocerse un poco mejor. A ella le llamaba la atención el hijo de Raquel Bollo, aunque en este caso el asunto fue a iniciativa de él. Una de cal y una de arena, como debe ser. Contó algunos detalles más, como que cuando finalmente se iba a grabar el videoclip ella estaba casualmente en Madrid, lo cual facilitó que hiciera el trabajo. Por cierto, es de la canción ‘Y no pasa nada’ y se puede encontrar fácilmente en las plataformas de vídeo conocidas.

Para terminar con Marieta, por lo escuchado en la casa ayer no soy solo yo que lamento los compañeros de grupo que le ha tocado tener a esta concursante. Manuel Cortés está empeñado en confirmar mi impresión inicial sobre su papel en el concurso y Sergio Aguilera está cancelado para mí desde su intolerable amenaza a Alex Ghita. Se lo decía Miguel Frigenti a Marieta, es una pena que tenga esa compañía y pronto dejará de ser motivo para no nominarlos que esté ella en el grupo. No debería ser un obstáculo porque es seguro que Marieta no saldrá, por lo que pueden nominar al grupo sin temor a ese efecto colateral.

Si no fuera por ellos

Ha tenido que ser por los concursantes de la edición anterior y Miguel Frigenti que se salvase el directo muchos días, porque de faltar ellos sería un cementerio en día laborable. Me hace reír Miguel cada vez que se despoja de su negativismo, deja de castigarse a sí mismo y le veo imitando a Vanessa, o Yurena. La última incorporación a su catálogo de imitaciones es Romina Malaspina, que está teniendo muy buen carácter y se ríe de esas imitaciones. El cuarteto del que hablo tiene un pequeño cortocircuito porque Javier y Óscar siguen sin tragarse, lo cual disimulan todo lo que pueden. Pero ambos tienen muy buena relación con Miguel y Maica.

Me gusta verlos a todos juntos, pero reconozco que tengo especial debilidad por el cariño y confianza que demuestran tenerse Javier Mouzo y Maica Benedicto o, como dice el gallego, “Maiquiña”. Entre ambos ha irrumpido un Miguel Frigenti encajando a la perfección. Tanto es así que pareciera conocerlos personalmente desde hace tiempo, por lo que les muestra parecido cariño al que se tienen entre ambos. También me gusta ver que Óscar Landa ha superado las lógicas rencillas con el colaborador. Y, por supuesto, me hago medio carpetero al ver hablando normalmente a Óscar y Maica.

Moleskine del gato