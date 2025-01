Sthefany se enfrentaba a lo que suponía su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones'. La participante lo había estado pasando mal en Villa Playa imaginando qué podía estar haciendo su novio, así que ahora pudo salir de dudas aunque lo que descubrió no le gustó nada. Con ello, Sthefany también revelaba algo que había quedado con Tadeo en no contar .

Sthefany no paró de comentar las imágenes que veía. Hubo comentarios de su chico con las solteras que le hicieron estallar por completo. Por ejemplo, que ella no le bailaba. "Madre mía. Mi niño, si eso crees que es un baile... Empezamos bien la primera hoguera. ¿Que no le bailo? Me falta colgarme del techo. Ha venido sueltecito el niño (...) Ahora sí que va a ver bailar a su novia... con los otros", expresó.